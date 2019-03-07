Old But Gold и iLTW прошли паспортный контроль в Киеве

Стендин OG Игорь iLTW Филатов и полный состав Old But Gold прошли паспортный контроль в аэропорте Киева. Игроки выступят на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor с места проведения соревнований.

5 марта пограничная служба Украины не пустила 10 россиян, участвующих в майноре по Dota 2. Позднее в тот же день игрокам Gambit Esports разрешили въезд в город.

Если бы команды из России не смогли пересечь границу, организаторы рассматривали вариант с игрой в удалённом доступе.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor пройдёт 7-10 марта. Первый матч Old But Gold проведёт против OG.