Джеки EternaLEnVy Мао: никогда не знаешь, сколько времени проживёт состав

Игрок команды Flying Penguins Джеки EternaLEnVy Мао прокомментировал текущее состояние Dota-сцены. По его мнению, текущий формат сцены приводит к уменьшению инвестиций в сферу.



«Никогда не знаешь, сколько в действительности проживёт конкретный состав. Никто в команде не рассчитывает, что до конца года мы останемся вместе. Объясню на конкретном примере: Fear пригласили в J.Storm, а на тот момент мы играли вместе. Представьте, что нас бы подписала какая-нибудь организация, и только потом ему бы предложили место в J.Storm. Он бы просто не смог уйти из нашей команды.



Мы не знаем, хотим ли играть вместе и дальше, — команда ещё не выступила ни на одном LAN-чемпионате. После майнора можно будет обсудить этот вопрос и начать искать спонсора, но пока всё это ни к чему.



В этом есть свои плюсы и минусы. Самая большая проблема в том, что это очень непрофессиональный подход. Приток денег в дисциплину уменьшается, потому что спонсоры не хотят вкладываться в игру, где команды постоянно меняются. Они теряют доверие к составам: вложенные средства могут не окупиться.



С другой стороны, в такой ситуации игроки получают возможность выступать, с кем хотят. Сейчас больше свободы, хотя пробиться на высокий уровень стало сложнее. Теперь все играют ради побед. Пока в киберспорте нет контрактов на несколько лет вперёд, как в НБА. Конечно, мы придём к этому, но пока мне нравится система, при которой каждый год можно менять команду и делать всё, что захочешь», — рассказал Мао в интервью Cybersport.ru.



Flying Penguins выиграла североамериканскую квалификацию на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Чемпионат пройдёт с 7 по 10 марта в Киеве (Украина). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit. У ряда российских игроков возникли проблемы при въезде в страну, но после второй попытки паспортный контроль Украины пропустил киберспортсменов.

Old But Gold и iLTW прошли паспортный контроль в Киеве