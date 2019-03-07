Мэйсон mason Венне присоединился к Infamous

Американский игрок в Dota 2 Мэйсон mason Венне присоединился к организации Infamous. Об этом менеджмент сообщил в «Твиттере». Он заменил Себастьяна Robo-Z Серральта, который покинул состав 5 марта.
Mason сыграет за Infamous на DreamLeague Season 11. Чемпионат пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.
Состав Infamous по Dota 2:
— Мэйсон mason Венне
— Ензо Timado Гианоли
— Мариано Papita Канеда
— Ромель Wu Квинтерос
— Джоэл Мори MoOz Озамбела.