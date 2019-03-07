Мэйсон mason Венне присоединился к Infamous

Американский игрок в Dota 2 Мэйсон mason Венне присоединился к организации Infamous. Об этом менеджмент сообщил в «Твиттере». Он заменил Себастьяна Robo-Z Серральта, который покинул состав 5 марта.

Mason сыграет за Infamous на DreamLeague Season 11. Чемпионат пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.



Состав Infamous по Dota 2:

— Мэйсон mason Венне

— Ензо Timado Гианоли

— Мариано Papita Канеда

— Ромель Wu Квинтерос

— Джоэл Мори MoOz Озамбела.