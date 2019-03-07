MDL и Диснейленд проведут мэйджор по Dota 2 в Париже

Турнирный оператор Mars Media и Диснейленд совместно проведут первый мэйджор по Dota 2 во Франции. MDL Disneyland Paris Major пройдёт с 4 по 12 мая в Париже. Соревнования пройдут в Disney Events Arena, которую организаторы переделают специально для чемпионата.



«Мы гордимся тем, что работаем с Mars Media над проведением мэйджора по Dota 2 во Франции. В течение девяти дней Диснейленд будет принимать лучшие команды мира и будет дарить посетителям невероятные впечатления. Это мероприятие укрепит позиции парижского Диснейленда как места для проведения живых мероприятий и основного киберспортивного партнёра в Европе», — прокомментировал новость директор Disneyland Paris Event Group Аймерик Магне.

MDL Disneyland Paris Major станет предпоследним мэйджором соревновательного сезона. Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC. Освещение турнира на русском языке обеспечит студия RuHub.