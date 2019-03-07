Winstrike откроет киберспортивный клуб в Санкт-Петербурге

Киберспортивный холдинг Winstrike продолжит расширять собственную сеть игровых клубов. В марте менеджмент откроет новую арену Winstrike Corner Powered by OMEN в Санкт-Петербурге. Это будет совместный проект Winstrike и Rambler Group.



«Сегодня у нас две собственные точки в Москве — Winstrike Arena в ЦДМ и Winstrike Corner Powered by OMEN в ТРЦ «Хорошо!». В течение этого года планируем открытие ещё 10 точек в партнёрстве с Объединённой киносетью “Формула Кино / Синема Парк”. Также команда Winstrike прорабатывает варианты коллаборации киберспорта в медийные возможности кинотеатров», — рассказал генеральный директор retail-направления холдинга Winstrike Александр Шмырин.



Помимо этого до конца первого квартала по франшизе откроются клубы в Казани, Челябинске и Оренбурге.



Ранее киберспортивный клуб начал выпуск собственной брендированной одежды совместно с агентством «Параллель». Пока что её продажа производится только в Winstrike Arena в Москве, но в ближайшее время организация планирует запустить интернет-магазин с доставкой по всему миру.