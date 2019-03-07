Студия Respawn Entertainment выпустила первое обновление баланса для королевской битвы Apex Legends. Разработчики серьёзно ослабили дробовик «Миротворец» и пистолет «Ведомый» ввиду большой популярности в сообществе.
Изменения оружия:
— уменьшена скорострельность и множитель урона при попадании в голову у «Ведомого»;
— увеличена задержка между выстрелами у «Миротворца»;
— «Ведомый» и «Миротворец» теперь реже попадаются на карте.
Изменения героев:
— уменьшены размеры хитбоксов у Гибралтара, Патфайндера и Каустика;
— уменьшена перезарядка ловушек у Каустика с 30 до 25 секунд
— радиус поражения ловушек Каустика увеличен на 10%;
— ловушки Каустика теперь срабатывают с задержкой в одну секунду;
— максимальное количество маяков Патфайндера увеличено с 10 до 12;
— уменьшена вероятность выпадения «золотой» брони в дропе Лайфлайн;
— перезарядка «Ухода в пустоту» у Рэйф увеличена с 20 до 25 секунд;
— дополнительная скорость бега от «Ускоренного марша» у Бангалора уменьшена с 40% до 30%.
Также разработчики исправили ряд внутриигровых ошибок. Полное описание обновления можно найти здесь.
Respawn Entertainment ослабила «Ведомого» и «Миротворца» в Apex Legends