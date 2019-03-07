Team Liquid объявила состав по Apex Legends

Киберспортивная организация Team Liquid объявила игроков ростера по Apex Legends. В команду перешли киберспортсмены из состава по «королевской битве» Call of Duty: Blackout.

Несмотря на то что в Apex Legends играют командами по три игрока, организация продлила контракты с четырьмя киберспортсменами. По словам представителя Team Liquid Брендана Марино, в будущем может появиться второй состав по Apex Legends.



Apex Legends — это шутер от создателей Titanfall. За месяц в «королевскую битву» сыграли более 50 млн человек.



Состав Team Liquid по Apex Legends:

— Бренден Casper Марино;

— Гэйдж Caliburn Мэйер;

— Томас Flankxr Кук;

— Теннер Rogue Треб.