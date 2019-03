Natus Vincere сыграет на турнире ESL One Mumbai 2019 по Dota 2

Киберспортивная организация Natus Vincere получила приглашение на чемпионат ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Об этом сообщается в «твиттере» турнирного оператора.

Команда стала 11-м участником соревнований. Ранее приглашения получили Ninjas in Pyjamas, Alliance, Gambit Esports, compLexity и Chaos Esports Club. Отборочные прошли The Pango, J.Storm, Keen Gaming, TNC Predator и Signify. Последний участник будет объявлен позже.



Команду приглашали в закрытые отборочные турнира, но организация отказалась от участия. В качестве причин менеджмент указал слишком насыщенный график состава.



ESL One Mumbai 2019 пройдёт с 19 по 21 апреля в Мумбаи (Индия). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. Турнир не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit.