Даниил Dendi Ишутин стал амбассадором компании Gillette

Стрим-платформа Twitch и компания Gillette объявили о сотрудничестве. Стороны собрали состав из 11 популярных стримеров, которые будут представлять производителя аксессуаров для бритья в различных странах. В России представителем компании стал киберспортсмен Даниил Dendi Ишутин.



Также стороны запустили специальную акцию «Bits for Blades». По её условиям, зрители выбранных стримеров будут получать Twitch Bits за покупку товаров Gillette. Полученную валюту пользователи смогут потратить на поддержку любимого стримера.



«Сообщество Twitch процветает благодаря возможности напрямую поддерживать любимых стримеров как в эмоциональном, так и в финансовом отношении. С помощью программы «Bits for Blades» компания Gillette подарит зрителям новую возможность для их поддержки», — рассказал старший директор по спонсорской поддержке Twitch Натан Линдберг.



Это не первое сотрудничество Gillette с киберспортивной сферой. Ранее компания была персональным спонсором профессионального игрока в League of Legends Энрике xPeke Седеньо Мартинеса.



Список новых амбассадоров Gillette:

Польша – IzakOOO

Япония – Daigothebeastv

Бразилия – Jovirone

Россия – Dendi

Великобритания – b0aty

Испания – MarkiLokurasY

Южная Корея – Yapyap30

Турция – Mithrain

Германия – Papaplatte.