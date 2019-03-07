Арсений ArsZeeqq Усов: к WESG мы отнесёмся серьёзней, чем к MDL Macau

Тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов рассказал о подготовке состава к финальному турниру WESG 2018. Он заявил, что состав отнесётся к соревнованиям серьёзней, чем на MDL Macau 2019.



«WESG как турнир априори несерьёзный. Сюда едут не клубами, а страной. Ладно, может, это и серьёзно — защищать страну, но опять же — не на том уровне. Страна нас не поддерживает в этос плане, верно? Мол, поезжайте, выигрывайте.



То есть это турнир несерьёзный, но, думаю, мы отнесёмся к нему посерьёзнее, чем к Макао. Надо защитить титул, и тут реально серьёзные деньги. Некоторые комментаторы и аналитики говорили: «Вот, MDL Macau — такой большой, один из крупнейших турниров года…» Сразу вам скажу: за третье место мы получили $ 37,5 тыс. Это меньше, чем на онлайн-турнирах. Зачем к этому турниру серьёзно готовиться? В принципе непонятно», — рассказал Усов в интервью Cybersport.ru.



Во время выступления Virtus.pro на турнире MDL Macau 2019 комментатор Ярослав NS Кузнецов раскритиковал состав за несерьёзное отношение к чемпионату. Он заявил, что команда не играет в полную силу и игрокам должно быть стыдно. В ответ генеральный менеджер VP Роман Дворянкин заявил, что главной целью для киберспортсменов является подготовка к The International 2019 и главное — не перегореть до турнира.



WESG 2018 пройдёт с 7 по 10 марта в Чунцине (Китай). Призовой фонд турнира составляет $ 890 тыс. На момент написания новости команда выиграла стартовый матч против американского состава TEAM TEAM.