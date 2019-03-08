CeMaTheSlayeR — об успехах бывших напарников по команде: меня это не волнует

Капитан The Pango и Team Ukraine Семён CeMaTheSlayeR Кривуля рассказал о своём отношении к успехам бывших напарников по Vega Squadron. По его словам, ему ещё не предоставился шанс сыграть в команде тир-1 уровня.

«Честно говоря, меня это не волнует. Это обычная история, когда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Они сильнейшая команда, поэтому и побеждают. Я ещё не выступал в команде тир-1 уровня. У нас были хорошие моменты, но потом СНГ-менталитет начинает давить, и команда разваливается. Люди не прилагают достаточных усилий.



Всё дело в отношении к игре. В СНГ есть много сильных игроков, и их достаточно, чтобы создать сильную команду, но есть проблемы, которые люди не могут решить. Игра в команде — это способность адаптироваться к товарищам по команде, жертвовать своим пространством и временем. И особенно тяжело, когда ты проигрываешь», — заключил Кривуля.

Team Ukraine выступает на чемпионате WESG 2018 в Китае. Команда гарантировала себе попадание в плей-офф.