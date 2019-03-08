Iceberg: у ALWAYSWANNAFLY все те же проблемы: неуверенность и «афк в тарелке»

Богдан Iceberg Василенко в интервью Maincast назвал причины неудовлетворительной игры Winstrike Team после The International 8, прокомментировал слова Андрея ALWAYSWANNAFLY Бондаренко по поводу его ухода и объяснил замену Евгения Sh4dowehhh Алексеева на Ивана ArtStyle Антонова на посту тренера.

О причинах неудовлетворительной игры Winstrike Team

«Что изменилось? Амбиции, мне кажется. Это основной пункт. Детально я не буду говорить, все-таки это внутрикомандное, хотя другим я говорю… Публично я не особо хочу разглагольствовать, поэтому скажу просто: в моем понимании, амбиции. Это и у меня было вначале, но мне показалось, что я все правильно сделал с этой ситуацией, которая была. Сейчас у меня есть амбиции, я хочу играть в доту, но другие не хотят. Это в моем понимании, я могу ошибаться».

О замене ALWAYSWANNAFLY

«Misha мне понравился и как человек, и то, как он старается. В этом плане он красавчик, FLY – нет. Он играет очень давно, и я с ним играю уже… Самая первая моя профессиональная команда была [с ним] и на данный момент последняя — Winstrike. Я с ним все это время играл, и все те же проблемы конкретно у FLY: неуверенность, «афк в тарелке», Alt-Tab на пиках… Его право. Пусть говорит, как хочет. Есть объективность.

Когда он побеждает, он старается и что-то делает для этого. Он уверен [в результате]. Когда он проигрывает, он и так знает. Я не знаю, для чего он вообще так говорит, ради кого он самоутверждается. Понятно, что ради себя, но для чего таким способом, я не знаю. Извини, Fly».

О перестановках на тренерском посту

«Sh4dowehhh в определенный момент просел. Я лично не хотел его кикать в тот момент, потому что я не считал, что он виноват. Но он тоже сломался под действием других людей».

Богдан Iceberg Василенко должен покинуть Winstrike Team. Его заменит Дмитрий DM Дорохин, который находился в роли стендина в Vega Squadron. Об этом рассказал менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов.

Из команды также уйдет Даниял yamich Лазебный. Под вопросом находится и Михаил Misha Агатов, который хочет вместе продолжить играть с Игорем iLTW Филатовым.