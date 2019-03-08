Головин: в «Монако» никто не играет в Counter-Strike, они в Fortnite рубятся

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин рассказал о своих любимых видеоиграх и выборе партнёров по команде.

О CS:GO, DotA и Fortnite



«А тут никто не играет в него, они в Fortnite рубятся, это европейская тема. В России же побольше PUBG и Counter-Strike, так что приходится играть только с ребятами из ЦСКА. Я и в доту играл с шестого класса, даже в первую. Не так часто, но лет шесть я играл. Сейчас всё помню».



О любви к FIFA



«Её я не особо любил, она мне не так интересна. Одна-две игры — и надоедало всё. Только если с кем-то, кто рядом сидит, можно на спор сыграть. А так, мне не особо нравилось».

Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В октябре он сыграл на стриме с профессиональным игроком Unique Team Святославом Drainys Комиссаровым.

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