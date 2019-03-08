Директор по маркетингу HellRaisers возглавил киберспортивную организацию

В киберспортивной организации HellRaisers произошла смена руководства. На место Алексея xaoc Кучерова пришел Алексей Magician Слабухин. В прошлом он занимал пост директора по маркетингу в HR.

«Команда и впредь будет делать всё для достижения лучших результатов, а для меня пришло время двигаться и развиваться дальше. Знаю, вы хотели бы услышать четкие и понятные причины ухода, но они слишком запутаны, чтобы рассказать их здесь в паре предложений», — говорится в заявлении бывшего СЕО.

Алексей xaoc Кучеров начал работать в HR с 2016 года как финансовый директор. В июле 2017 он перешел на должность руководителя организации.