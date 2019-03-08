Vici Gaming и Flying Penguins вышли в плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

Определились первые участники плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В группе А наилучший результат показала Flying Penguins. В группе B Vici Gaming превзошла Gambit Esports.

Фото: liqupedia.net.

9 марта определятся ещё два участника полуфиналов. Команды, которые займут последние места в группе, покинут соревнования.

Матч за выход в плей-офф с участием Old but Gold начнётся в 18:00 мск. Начало встречи с Gambit Esports запланировано на 21:30 мск.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor завершится 10 марта. Победитель получит $ 125 тыс., 120 очков DPC и возможность выступить на мэйджоре DreamLeague Season 11.