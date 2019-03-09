Папич снова получил бан на Twitch

Администрация стрим-сервис Twitch вновь забанила канал Виталия Arthas Цаля. Это уже третья блокировка за последние несколько месяцев. Причина и срок бана пока неизвестны.



Ранее канал Цаля уже подвергался блокировке в конце октября 2018 года и 10 января 2019 года.



В конце февраля в группе Цаля во «ВКонтакте» прошло голосование по вопросу ухода стримера на другую платформу. Он заявил, что ему поступило хорошее предложение от неизвестного сервиса, где нет зрителей. По итогам голосования 46% поклонников отдали голоса за переход на другую платформу в случае повторного бана на Twitch.