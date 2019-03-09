Датамайнеры нашли упоминание NPC в файлах Apex Legends

После выпуска первого баланс-патча для Apex Legends датамайнеры начали повторно изучать файлы «королевской битвы». Авторы «твиттера» Apex Legends News & Leaks нашли в игре упоминания ряда NPC.



Исследователи предполагают, что в новинку Respawn перекочует ряд неигровых персонажей из вселенной Titanfall. В коде проекта нашлись такие имена, как Sarah, Marvin, а также классы pilot, goliath и flyer. Sarah фигурировала в Titanfall 2, более известная как Сара Бриггс. Это герой поддержки, который возглавлял пограничную полицию. Marvin намекает на появление автоматизированных помощников из вышеупомянутой вселенной.



Влияние NPC пока сложно определить. Датамайнеры предполагают, что некоторые из NPC будут участвовать в экшене вместе с пользователями. Как конкретно это будет реализовано, пока непонятно.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За месяц аудитория проекта превысила 50 млн человек. О достижении сообщил глава студии Respawn Винс Зампелла.