Российский состав White-Off сыграет в полуфинале WESG 2018

White-Off обыграла NoLifer5 в четвертьфинальном матче турнира WESG 2018 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.

Россияне прошли в полуфинал турнира, где сразится с победителем пары TNC Predator против Team Canarinho. Встреча пройдёт 10 марта, начало — в 10:15 мск.



Микс NoLifer5 занял 5—8-е место и заработал $ 10 тыс.



Состав White-Off выступает на турнире в качестве сборной России. В прошлом году киберспортсмены почти тем же составом завоевали чемпионский титул. Тогда вместо Андрея Afoninje Афонина выступал Игорь ILTW Филатов.



WESG 2018 завершится 10 марта. Победитель получит главный приз в размере $ 500 тыс.