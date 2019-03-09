Разработчики Apex Legends забанили более 355 тысяч читеров

Компания Respawn Entertainment забанила более 355 тысяч читеров в шутере Apex Legends. Об этом на Reddit рассказал коммьюнити-менеджер студии. По его словам, таких хороших результатов удалось достичь благодаря системе Easy-Anti-Cheat. Тем не менее компания продолжит улучшать систему борьбы с нечестными игроками.



Также разработчики ответили на просьбы игроков добавить в игру систему переподключения к матчам. По словам представителя студии, на текущий момент главной задачей является устранение недоработок. Также компания опасается, что игроки будут злоупотреблять этой функцией. Как именно это можно сделать, не уточняется.



Apex Legends — это «королевская битва» от авторов Titanfall. Игра вышла 4 февраля 2019 года. За месяц в неё сыграли более 50 млн пользователей. Двумя днями ранее студия выпустила первое обновление баланса, в котором ослабила пистолет «Ведомый» и дробовик «Миротворец». Подробнее об этом можно почитать здесь.

Respawn Entertainment ослабила «Ведомого» и «Миротворца» в Apex Legends