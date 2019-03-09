Папич: стримам быть — буду делать их в другом месте

Популярный стример Виталий Arthas Цаль опубликовал видеозапись, в которой рассказал о причинах бана в стрим-сервисе Twitch. По его словам, канал заблокировали за разжигание ненависти по отношению к лицу или группе лиц. Он заявил, что бан несправедливый, так как никогда этим не занимался, и пообещал начать стримить на новой платформе.



«Чувствую дискриминацию. Я чуть ли не единственный, кто стремился следовать всем правилам и ничего не нарушать. Что толку — всё равно тебя могут забанить за одно случайное слово. Меня банят исключительно за моё мнение. Бан абсолютно несправедливый, я не буду его ждать. Я буду стримить в другом месте. Придётся. Стримам быть», — сказал Цаль.

Администрация Twitch забанила канал Папича вечером 8 марта. Это уже третий бан Цаля за последние несколько месяцев. После второго бана стример провёл голосование, в котором опросил поклонников по вопросу перехода на другую платформу. Он заявил, что ему поступило хорошее финансовое предложение от неизвестного сервиса. В итоге 46% пользователей проголосовали за переход в другой сервис.