Илья Lil Ильюк попробует сыграть в американском регионе

Бывший игрок Na’Vi и Virtus.pro Илья Lil Ильюк нашёл команду в американском регионе. Об этом киберспортсмен сообщил в «Телеграме». Также он пообещал постримить оттуда.



«Так как в СНГ катать не с кем, а в Европе бессмысленно, отправляюсь покорять американский дивизион. Будет около 10 дней на подготовку и после квалификации на мэйджор/майнор. По предварительной информации, в команде 3 канадца и 1 перуанец. Вместе ребятки уже катали, так что будет проще. Буду играть на оффлейне и драфтить. Взял с собой вебку. Докуплю микрофон, и увидимся на стримах», — написал Ильюк.



Илья Lil Ильюк играл за такие команды, как Virtus.pro, Natus Vincere, ASUS.Polar, и другие. Лучшим достижением стало 5—6-е место на TI5, TI7, победа на ESL One Hamburg 2017 и второе место на The Kiev Major 2017.



После ухода из Na’Vi киберспортсмен попробовал основать собственную организацию — Odium, но состав не смог отобраться на крупные чемпионаты. После этого он пробовал сыграть в нескольких миксах, но также не прошёл ни на один рейтинговый турнир.