Gambit Esports и Old but Gold сыграют в плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

Определились все участники плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Из группы А со второго места вышла Old but Gold, из группы B — Gambit Esports. Остальные команды покинули соревнования.

Фото: liquipedia.net.

На 7—8-й строчках оказались Royal Never Give Up и BOOM ID. Команды получили по $ 7,5 тыс. и 20 очков DPC. Demolition Boys и OG, чемпионы The International 8, расположились на 5—6-м месте. Их заработок составил по $ 15 тыс. и 40 турнирных баллов.

Фото: liquipedia.net.

В полуфиналах встретятся Vici Gaming — Old but Gold и Flying Penguins — Gambit Esports. Первый матч стартует в 13:00 мск, второй — в 16:30 мск. Финал состоится в 20:00 мск и пройдет до трех побед.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor завершится 10 марта. Победитель получит $ 125 тыс., 120 очков DPC и квоту на мэйджор DreamLeague Season 11.