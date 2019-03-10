No[o]ne — об отношении Virtus.pro к турнирам: мы всегда играем серьёзно

Мидер Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко рассказал об отношении команды к выступлениям на турнирах. Он считает необоснованными обвинения болельщиков в адрес игроков по поводу качества и уровня игры на соревнованиях.

«Мы всегда играем серьезно. То, что мы иногда воспринимаем или выносим на общественность какие-то вещи вроде тренировок — то, что мы тренируемся на этом турнире — это так и есть. Но по сути мы играем серьезно, понимаем свои ошибки.



После каждой игры мы общались по два часа, разбирали реплеи, придумывали пики, всегда меняли стратегии, придумывали разные… Леха и RodjER вообще поменялись ролями. Это же MDL Macau на это повлияло! И это только в лучшую сторону для нашей команды.



Люди, которые думают, что мы просто рофлим — приехали на турнир развлекаться и бухать, как все, наверное, когда-то делали в старых СНГ-тимах, — очень сильно ошибаются. Мы всегда играем серьезно, но, может, где-то позволяем себе отнестись ко всему как к тренировочному процессу больше, чтобы какие-то из этого мелочи, ошибки вынести, понять, что можно улучшить в своей игре. А не просто приехать и выиграть очередной турнир, а затем на Инте топ-6 занять.



Не очень круто осознавать, что миллионы людей — ну, не миллионы, но огромное количество людей — сначала тебе пишут: «Вы уже на Инте, подготовьтесь к нему». А затем ты проигрываешь MDL Macau и тебе столько же людей пишут уже гадости в личку. Что ты не заслуживаешь этого, должен играть серьезно, это неуважение к фанатам… Полный бред, честно.



Извините, конечно, но мы показываем игру невероятно высокого уровня на турнирах. Приезжаем на каждый турнир, занимаем топ-3 места. В прошлом году заняли топ-4 мейджора и топ-6 Инта — это наши худшие места за весь год. Мы выиграли миллион мейджоров, а о нас все еще так думают. Очень неприятно. Тем фанатам, которые всегда нас поддерживают, желаю всего наилучшего. Спасибо им огромное», — заявил Миненко в интервью Cybersport.

Болельщики обрушили критику на игроков Virtus.pro после неудачного выступления на групповой стадии MDL Macau 2019. Команда завершила турнир на третьей строчке. В финале нижней сетки VP уступила Evil Geniuses со счетом 1:2.