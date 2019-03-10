TNC Predator победила на WESG 2018. White-off выиграла матч за третье место

На WESG 2018 завершился чемпионат в дисциплине Dota 2. Победителем турнира стала TNC Predator. В финале филиппинская команда обыграла Keen Gaming со счетом 2:0. Приз за первое место составил $ 500 тыс., за второе — $ 200 тыс.

Фото: liquipedia.net.

В матче за третье место сильнее оказалась российская команда White-off, состоящая из участников Gambit Esports и Virtus.pro. Встреча против Team Ukraine закончилась со счетом 2:1. Их заработок составил $ 100 тыс. и $ 50 тыс. соответственно.

WESG 2018 проходил в Китае с 7 по 10 марта. 24 команды сразились за призовой фонд в $ 890 тыс.