GeneRaL: если я и вернусь в «Доту», это будет не раньше чем через год

Виктор GeneRaL Нигрини рассказал Cybersport, почему поставил профессиональную карьеру в Dota 2 на паузу.

«Здесь, на WESG, мне очень приятно играть. Но я понимаю, что компетитив «Дота» от этого очень сильно отличается. Это тренировки каждый день по 5-6 часов в команде, а потом и паблики надо играть постоянно.



И я должен играть на позиции офлейнера, а в пабликах офлейн просто ужасно играть. Просто невыносимо. Тренироваться соответственно я в пабликах не могу. И интереса никакого нет.



Короче, пропала ли у меня любовь после Odium? Не знаю. Может, я просто повзрослел. И вот теперь уже не то. Игра игрой, играть — круто, это часть моей жизни, что я был в Natus Vincere, отыграл три года на профессиональной сцене, но нужно двигаться куда-то дальше. Арнольд Шварцнеггер тоже занимался железом 20 лет или 15, но потом он пошёл дальше — в актёры, потом ещё дальше. Не стоит останавливаться на одном, нужно двигаться дальше. <...>



[Куда?] Пока что я это разглашать не хочу. Но, скорее всего, это не будет «Дотой». Если я и вернусь в «Доту», это будет не раньше, чем через год», — заключил киберспортсмен.

Нигрини начал профессиональную карьеру в 2015 году. Игрок перешёл в Natus Vincere в феврале 2016 года. В сентябре 2018-го он покинул команду и присоединился к Odium. Состав просуществовал месяц, после чего распался. С тех пор Нигрини не выступал на профессиональном уровне.