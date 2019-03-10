Xaoc: я застоялся в HR, и последние полгода было не просто находить мотивацию

Бывший глава HellRaisers Алексей xaoc Кучеров прокомментировал свой переход из киберспортивной организации СНГ в Heroic.

«Я реально уже застоялся в HR, и последние полгода было не просто иногда находить мотивацию. Это по сути не трансфер, я просто сказал, что принял решение уходить, передал дела и помогаю закрыть все самые важные моменты, которые будет пока сложно без меня закрыть. А в Хероик на данном этапе разбираюсь как всё устроено и где могу принести максимальную пользу, чтобы оправдать ожидания», — признался Кучеров Алексею OverDrive Бирюкову.

HellRaisers представила нового CEO организации 8 марта. На пост руководителя пришёл Алексей Magician Слабухин. В прошлом он работал директором по маркетингу в структуре клуба. Алексей xaoc Кучеров перешёл в Heroic, где будет исполнять обязанности операционного директора.