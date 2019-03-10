Команды из лиги NoxFire заподозрили в участии в договорных матчах и читерстве

Болгарские составы Bojestvata и Heavy Knockouts, выступающие в NoxFire League по CS:GO, обвиняются в участии в договорных матчах. Помимо этого, игроки HK подозреваются в использовании запрещённых программ, которые позволяют видеть соперника сквозь стены. Об этом сообщается в первой части расследования портала VPEsports.

Журналисты изучили записи игр HK против команд The Over Powered, Volgare и Akopalipsa и публикации других игроков в социальных сетях. На одном из скриншотов запечатлен чат в канале болгарской команды в Discord, где неизвестный предлагает воспользоваться запрещенным ПО.

Авторы обратили внимание и на резкие скачки коэффициентов на букмекерских сайтах. Под их подозрение попали три февральских матча: Heavy Knockouts — Volgare, Heavy Knockouts — Akopalipsa и Nexus — Bojestvata.

Анонимный источник рассказал VPEsports, что Heavy Knockouts также помогал один из судей и администраторов лиги — Аллен Акберд. Якобы он подсказывал игрокам во время матчей. Сам Акберд опроверг все обвинения. В публикации на Twitlonger он выразил готовность вместе с командой изучить доказательства, которые бы подтверждали вину Bojestvata и Heavy Knockouts, и наказать их.

NoxFire League проводит компания «Калашников Медиа». Среди спонсоров значатся NoxFire VPN и Runtime.gg. Во втором сезоне лиги участвуют AVANGAR, pro100, forZe, Windigo Gaming и другие. Призовой фонд лиги — $ 70 тыс.