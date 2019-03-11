Hooch: говорят, что Astralis играет в скучный CS, она играет в прекрасный CS

Дмитрий hooch Богданов объяснил, почему Astralis играет в CS:GO на высочайшем уровне. В интервью Cybersport он сравнил датчан с «Барселоной» времен Йохана Кройфа.

«Многие говорят, что эта команда играет в скучный Counter-Strike, но это неправда. Она играет в прекрасный Counter-Strike. Это совокупность индивидуального скилла, командного взаимодействия, понимания игры, осознания своих ролей в игре — то есть она всё делает на высшем уровне. И в первую очередь это дисциплина, работа тренера и каждого игрока.



У них команда заточена на результат в том плане, что каждый в ней понимает — ты не должен тянуть одеяло на себя, ты должен правильно выполнять свою роль. И с этим все отлично справляются как в индивидуальном, так и в командном плане.



[Звучит как-то просто?] Ну так же ведь и про футбол можно сказать: где-то нужно играть в пас, где-то нужно водиться, где-то нужно отбирать мяч, а где-то — забивать голы. И про хоккей так можно говорить.



Как говорил Йохан Кройф, знаменитый голландский футболист: «В футбол надо играть просто, но сложнее всего играть в него просто». Самый красивый футбол — это когда ты в него просто играешь. Вот он придумал тотальный футбол — не он, точнее, он в него играл, а придумал его тренер Михелс — и этот футбол был простой и крутой. Такой и была «Барселона» потом. То же самое сейчас и в CS.



CS — он простой. Это не такая сложная игра. Но в том-то вся фишка, что очень сложно в него просто играть. Многие люди и многие команды уходят не в том направлении, в котором нужно было развиваться. Поэтому они очень сильно сейчас отстают от Astralis. Мне кажется, если кто-то и может сейчас свергнуть Astralis, то только бразильцы», — заключил Богданов.

Astralis трижды побеждала на мэйджорах по CS:GO. Последний триумф пришёлся на IEM Katowice Major 2019. На текущий момент датская пятёрка уже больше года удерживает первую строчку в рейтинге HLTV.