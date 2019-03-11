FalleN: чтобы добиться победы на мэйджоре, мы должны расти как команда

Капитан MIBR Габриэль FalleN Толедо в интервью Cybersport объяснил, в чем заключалась проблема интернационального состава, и рассказал о факторах, которые влияют на победу на мэйджоре.

Об игре с англоязычными игроками

«Мы просто не могли играть в полную силу, разговаривая на английском. Нам было не так комфортно, как во времена общения на португальском. Другие же команды постоянно росли и развивались. Думаю, в этом и была основная проблема — мы не могли навязать соперникам борьбу, используя английский язык».

О победе на мэйджоре

«Очень много всего. В первую очередь на самом турнире нам должно очень сильно повезти, мы должны прыгнуть выше головы. Много всего, невозможно что-то выделить. Чтобы добиться победы на мэйджоре, мы должны расти как команда и затем показать свою лучшую игру. Универсального рецепта нет, но любой успех состоит из тяжёлой работы, исправления ошибок и хорошей химии между игроками. Потому что случайная команда не может выиграть мэйджор, чемпионом может стать только сильнейший».

MIBR собрала полностью бразильский состав перед IEM Katowice Major 2019. На мэйджоре команда заняла 3–4 место.