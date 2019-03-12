Илья Lil Ильюк пополнил состав американского микса raw

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк стал участником микса raw. Игрок заявлен в составе команды на турнир BTS Spring Cup: America. Он заменил Майкла MJW Нгуена. Согласно сайту регистрации составов, игроки будут выступать под названием Burning Bridges, но пока в ней зарегистрированы всего два участника.



Ранее Ильюк объявил, что нашёл команду в Северной Америке. По его мнению, «в СНГ играть не с кем, а в Европе — нет смысла». Он не указал точный состав, но подчеркнул, что в новой команде будет три канадца и один перуанец.



Чемпионат серии BTS Spring Cup пройдёт с 11 по 13 марта в трёх регионах — Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. В каждом из них разыграют по $ 5 тыс.



Состав Burning Bridges (raw):

— YJes-;

— Дэнни iAnnihilate Коут;

— Илья Lil Ильюк;

— Билл Boris Оливер;

— Эндрю Jubei Эвелин.