ForZe eSports открыла киберспортивную зону на стадионе «Открытие Арена»

Киберспортивная организация forZe eSports открыла собственную киберспортивную зону на стадионе «Открытие Арена». Теперь на домашних матчах ФК «Спартак» все посетители 4-го и 5-го этажей западной трибуны «А» могут поиграть в FIFA19 и Fortnite. Также они смогут пообщаться с киберфутболистами команды forZe x Spartak.



​В остальные дни зона будет использоваться в качестве студии, где forZe будет снимать собственное киберспортивное шоу, и как стрим-площадка. Подробности шоу пока не раскрываются.



ФК «Спартак» и forZe eSports объявили о сотрудничестве в октябре 2018 года. Это первый объект, созданный при сотрудничестве футбольного клуба и киберспортивной команды в России.