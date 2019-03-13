Игорь ILTW Филатов покинул OG

Игорь ILTW Филатов покинул состав OG по Dota 2. Об этом организация сообщила в «фейсбуке». Причиной стали неудовлетворительные результаты команды. Кто заменит его, пока неизвестно, но менеджмент пообещал объявил новичка в ближайшее время.



«Игорь был очень предан своему делу и трудолюбив. Его страсть к игре и соревнованиям очень впечатлили меня. Я желаю ему всего наилучшего в его будущих проектах. Мы постарались дать ему лучшее, что могли предложить. Я ряд тому, что нам удалось вместе поработать», — прокомментировал изменения в составе Себастьян ceb Дебс.



Игорь ILTW Филатов играл за OG на правах аренды с января 2019 года. В составе команды он занял второе место на WePlay! Dota 2 Winter Madness, 5-6-е на The Bucharest Minor, третье на ESL One Katowice 2019 и 5-6-е на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.



Состав OG по Dota 2:

— Топиас Topson Таавитсайнен

— Себастьян Ceb Дебс

— Ессе JerAx Вайникка

— Йохан n0tail Сундштайн