Сборные Украины и России покинули WESG 2018 по CS:GO

Team Ukraine и Team Russia завершили выступление на WESG 2018 по CS:GO. Сборная России проиграла Fnatic со счётом 0:2 (12:16 Dust 2; 12:16 Mirage). Национальная команда Украины уступила AGO Esports с аналогичным результатом (5:16 Overpass; 9:16 Dust 2).

В следующем раунде встретятся Fnatic — OpTic Gaming и Valiance — AGO Esports. До конца дня станут известны все четвертьфиналисты турнира. Последние матчи стартуют сегодня, 13 марта, в 16:45 мск.

Фото: liquipedia.net.

WESG 2018 по CS:GO завершится 17 марта. На соревнованиях разыграют призовой фонд в $ 890 тыс.