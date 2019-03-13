Авторы Apex Legends попросили не принимать находки датамайнеров за чистую монету

Создатели Apex Legends обратились к игрокам на форуме Reddit. Разработчики обещали «очень скоро» раскрыть подробности первого сезона и Боевого пропуска.

Авторы также посоветовали не принимать находки датамайнеров за чистую монету и относиться к ним как к слухам, поскольку далеко не все из найденного в файлах игры, соответствует действительности. «Кое-что» разработчики вырезали из финальной версии «королевской битвы» после тестирования.

При этом создатели Apex Legends уточнили, что какие-то данные могут оказаться правдой. «Не забывайте, что процесс геймдизайна заключается в том, чтобы спроектировать и проверить в игре множество идей. Возможно, какие-то из них мы всё ещё дорабатываем для Apex Legends», — говорится в обращении.

Старт первого сезона Apex Legends запланирован на март. Разработчики намерены выпустить большое обновление и добавить в игру Боевой пропуск. Его стоимость составит 750 рублей.