Брендан Грин ушёл из команды разработки PlayerUnknown's Battlegrounds

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин покинул команду разработки «королевской битвы». Его место занял Тайсок Янг. Об этом сообщается на странице игры в «Твиттере».

Грин сохранит должность консультирующего креативного директора и продолжит работу в компании. Он возглавит отдел PUBG Corp. под названием Special Projects. Подразделение будет базироваться в Амстердаме. Отдел займётся техническими исследованиями и разработкой.

Первую версию «королевской битвы» Брендан Грин выпустил для ARMA 2. В 2016 году он заключил контракт с компанией Bluehole, вместе с которой начал создавать PlayerUnknown's Battlegrounds. Игра вышла в раннем доступе Steam 23 марта 2017 года. С момента релиза авторы продали более 50 млн копий игры.