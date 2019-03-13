Анатан ana Фам вернулся к выступлениям за основной состав OG. Анонс состоялся на странице команды в «Твиттере».

После победы на The International 8 киберспортсмен из Австралии взял перерыв в профессиональной карьере. В течение месяца Фама заменял Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль. Однако у игроков не получилось наладить командное взаимодействие.

В январе 2019 OG отказалась от услуг шведа и стала выступать с Игорем iLTW Филатовым. Вместе с ним команда не прошла отборочные на DreamLeague Season 11, заняла третье место на ESL One Katowice 2019 и 5-6-е — на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.