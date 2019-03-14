Вышел новый патч для CS:GO. AUG стал дороже

Компания Valve выпустила очередное обновление для шутера CS:GO. Разработчики повысили стоимость AUG и увеличили магазин винтовки M4A1-S до 25 патронов. Также студия исправила ряд внутриигровых ошибок и добавила новый кейс Prisma.



Список основных изменений:

— изменены бонусы за проигранные раунды, чтобы уменьшить отрицательный эффект для экономики после серии проигранных раундов:

— бонусы за проигранные раунды теперь высчитываются по количеству проигранных раундов. Бонус увеличивается на единицу после каждого проигрыша и уменьшается на единицу после каждого выигрыша (минимум 0);

0 проигрышей: +$1400;

1 проигрыш: +$1900;

2 подряд отданных раунда: +$2400;

3 подряд отданных раунда: +$2900;

4 и больше подряд отданных раундов: +$3400;

— раньше первая победа после проигрышной серии полностью сбрасывала бонус. Теперь победный раунд просто уменьшает счетчик на единицу;

— команды все также начинают половину со счетом проигранных раундов = 1;

— добавлены ассисты за flash-гранату для игроков, которые успешно ослепили врага перед его убийством. Они получат помощь в уведомлении о смерти. Однако, если третий игрок нанес противнику больше 40 ед. урона, то ассист за flash-гранату засчитан не будет.



Оружие:

— AUG. Стоимость увеличена до $3300 вместо $3150.

— M4A1-S. Теперь в магазине 25 патронов (было 20), и 75 патронов можно носить с собой.



Дробовики:

— снижена стоимость у Nova ($1050), Sawed-Off ($1100) и Mag7 ($1300);

— пробивная сила Nova увеличена до 1;

— дальность стрельбы Sawed-Off увеличена до 1400;

— теперь дробовик не будет продолжать перезаряжаться после переключения на другое оружие.

Подробное описание изменений можно найти на сайте игры.