Вышел новый патч для CS:GO. AUG стал дороже

Компания Valve выпустила очередное обновление для шутера CS:GO. Разработчики повысили стоимость AUG и увеличили магазин винтовки M4A1-S до 25 патронов. Также студия исправила ряд внутриигровых ошибок и добавила новый кейс Prisma.
Список основных изменений:
— изменены бонусы за проигранные раунды, чтобы уменьшить отрицательный эффект для экономики после серии проигранных раундов:
— бонусы за проигранные раунды теперь высчитываются по количеству проигранных раундов. Бонус увеличивается на единицу после каждого проигрыша и уменьшается на единицу после каждого выигрыша (минимум 0);
- 0 проигрышей: +$1400;
- 1 проигрыш: +$1900;
- 2 подряд отданных раунда: +$2400;
- 3 подряд отданных раунда: +$2900;
- 4 и больше подряд отданных раундов: +$3400;
— раньше первая победа после проигрышной серии полностью сбрасывала бонус. Теперь победный раунд просто уменьшает счетчик на единицу;
— команды все также начинают половину со счетом проигранных раундов = 1;
— добавлены ассисты за flash-гранату для игроков, которые успешно ослепили врага перед его убийством. Они получат помощь в уведомлении о смерти. Однако, если третий игрок нанес противнику больше 40 ед. урона, то ассист за flash-гранату засчитан не будет.
Оружие:
— AUG. Стоимость увеличена до $3300 вместо $3150.
— M4A1-S. Теперь в магазине 25 патронов (было 20), и 75 патронов можно носить с собой.
Дробовики:
— снижена стоимость у Nova ($1050), Sawed-Off ($1100) и Mag7 ($1300);
— пробивная сила Nova увеличена до 1;
— дальность стрельбы Sawed-Off увеличена до 1400;
— теперь дробовик не будет продолжать перезаряжаться после переключения на другое оружие.
Подробное описание изменений можно найти на сайте игры.