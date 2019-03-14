Слух: Тайлер Ninja Блевинс получил $ 1 млн за продвижение Apex Legends

Компания Electronic Arts заплатила Тайлеру Ninja Блевинсу $ 1 млн за продвижение Apex Legends. Об этом агентству Reuters рассказал анонимный источник. В эту стоимость вошло упоминание проекта в «Твиттере» и прямая трансляция по игре.



Стороны пока никак не прокомментировали слухи. Это примерно двухмесячный заработок Блевинса, у которого 13 млн подписчиков. Ранее он рассказал, что зарабатывает около $ 500 тыс. в месяц.



Вице-президент компании ReKTGlobal Кевин Нок заявил, что EA провела серьёзную работу по продвижению Apex Legends. По его мнению, издательство привлекло для развития шутера всех авторитетных представителей жанра шутеров.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За месяц аудитория проекта превысила 50 млн человек. Стоит также подчеркнуть, что после запуска игры, акции Apex Legends выросли на 16% ($ 4 млрд).