ИД «Коммерсантъ» проведёт конференцию по вопросам развития киберспорта

Издательский дом «Коммерсантъ» проведёт мероприятие, посвящённое вопросам развития киберспорта. Об этом сообщается на сайте издания. Ивент пройдёт 21 марта в Москве на площадке в Gamer Stadium.



Мероприятие посетят топ-менеджеры российских киберспортивных платформ и организаций. В их число вошли руководитель киберспортивного направления в Sector Esport Марк Авербух, глава Vega Squadron Алексей Кондаков, руководитель медиадепартамента StarLadder Сергей Перун и другие. Они обсудят перспективы киберспорта в России и основные тренды индустрии.



Модераторами мероприятия выступят шеф-редактор портала Gmbox.ru Святослав Бочаров и заместитель завотделом медиа- и телекоммуникаций «Коммерсантъ» Владислав Новый. Начало — в 16:00 по мск.



Ключевые вопросы:

— Основные тренды в индустрии.

— Бизнес и киберспорт. Инвестирование и продвижение брендов.

— Зачем бизнесу киберспорт?

— Роль государства и большого бизнеса в российском киберспорте.

— Мобильный киберспорт, VR и AR, искусственный интеллект — технологии будущего.

— Рекламные агентства в киберспорте. Круглый стол с экспертами из сферы рекламных агентств.



Спикеры:

— Марк Авербух, руководитель направления «киберспорт", Sector Esport

— Талан Алексей, основатель платформы ClickStorm, преподаватель кафедры киберспорта

— Артур Авакян, Founder & CEO компании StreamPub

— Евгений Оленев, основатель Electronic Mushroom

— Николай Горелый, генеральный директор Sector Esport

— Демид Азаренко, коммерческий директор Sector Esport

— Алексей Соловьёв, партнёр iTech Capital

— Андрей Михеев, CEO, М19

— Алексей Кондаков, Founder & CEO, Vega Squadron

— Ксения Мещерякова, team manager, Vaevictis eSports

— Сергей Невод, Founder ,Team Empire

— Сергей Перун, руководитель медиадепартамента компании StarLadder

— Константин Синев, менеджер по маркетингу компании МТС.



Подробнее изучить информацию о мероприятии можно на сайте газеты «Коммерсантъ».