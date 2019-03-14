Издательский дом «Коммерсантъ» проведёт мероприятие, посвящённое вопросам развития киберспорта. Об этом сообщается на сайте издания. Ивент пройдёт 21 марта в Москве на площадке в Gamer Stadium.
Мероприятие посетят топ-менеджеры российских киберспортивных платформ и организаций. В их число вошли руководитель киберспортивного направления в Sector Esport Марк Авербух, глава Vega Squadron Алексей Кондаков, руководитель медиадепартамента StarLadder Сергей Перун и другие. Они обсудят перспективы киберспорта в России и основные тренды индустрии.
Модераторами мероприятия выступят шеф-редактор портала Gmbox.ru Святослав Бочаров и заместитель завотделом медиа- и телекоммуникаций «Коммерсантъ» Владислав Новый. Начало — в 16:00 по мск.
Ключевые вопросы:
— Основные тренды в индустрии.
— Бизнес и киберспорт. Инвестирование и продвижение брендов.
— Зачем бизнесу киберспорт?
— Роль государства и большого бизнеса в российском киберспорте.
— Мобильный киберспорт, VR и AR, искусственный интеллект — технологии будущего.
— Рекламные агентства в киберспорте. Круглый стол с экспертами из сферы рекламных агентств.
Спикеры:
— Марк Авербух, руководитель направления «киберспорт", Sector Esport
— Талан Алексей, основатель платформы ClickStorm, преподаватель кафедры киберспорта
— Артур Авакян, Founder & CEO компании StreamPub
— Евгений Оленев, основатель Electronic Mushroom
— Николай Горелый, генеральный директор Sector Esport
— Демид Азаренко, коммерческий директор Sector Esport
— Алексей Соловьёв, партнёр iTech Capital
— Андрей Михеев, CEO, М19
— Алексей Кондаков, Founder & CEO, Vega Squadron
— Ксения Мещерякова, team manager, Vaevictis eSports
— Сергей Невод, Founder ,Team Empire
— Сергей Перун, руководитель медиадепартамента компании StarLadder
— Константин Синев, менеджер по маркетингу компании МТС.
Подробнее изучить информацию о мероприятии можно на сайте газеты «Коммерсантъ».
ИД «Коммерсантъ» проведёт конференцию по вопросам развития киберспорта