ESPN: Activision Blizzard попросила $ 25 млн за слот в лиге по Call of Duty

Компания Activision Blizzard запросила по $ 25 млн за слоты во франшизной лиге по Call of Duty. Об этом сообщил портал ESPN, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.



По данным издания, неделей ранее Activision Blizzard провела встречу с потенциальными участниками лиги. По слухам, все заинтересованные должны подать заявку в течение 14 дней. Также предполагается, что старт соревнований намечен на 2020 год.



Это вторая франшизная лига Activision Blizzard. Ранее компания запустила аналогичную систему соревнований по Overwatch. Чемпионат по Call of Duty будет сделан по аналогичному методу: команды будут представлять города. Разработчики пока никак не прокомментировали слухи.