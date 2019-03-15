ArsZeeqq: со скрипом прошли Forward Gaming, хотя должно было быть полегче

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов оценил выступление команды против Forward Gaming в первом раунде групповой стадии DreamLeague Season 11.

О серии с Forward Gaming

«Тяжело, со скрипом прошли Forward Gaming, хотя должно было быть полегче. Они хорошо подготовились. Мы очень часто против них на турнирах играем, обычно они не так уверенно героев пикают, а тут быстро знали, чем отвечать. Молодцы.



Ну это как всегда, классика — в первой игре проигранный драфт. Проблемы немножко во внутриигровых коллах. Если кто смотрел игру — видел, какие абсурдные моменты там были: непонятные дайвы под T1, какие-то нападения невнятные, когда 300 голды до «радика». Получилось хорошо драфтануть во второй и третьей [играх]. За счёт этого, наверное, и было попроще».

О матче с Mineski

«Думаю, выиграют Mineski. Посмотрим. Я даже не знаю, чем они играют. Подготовимся, справимся».

Матч Virtus.pro — Mineski стартует 15 марта в 15:30 мск. Победитель серии отправится в верхнюю сетку плей-офф.