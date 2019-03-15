9pasha: сейчас мы играем более разнопланово, чтобы выявить слабые места

Оффлейнер Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов рассказал о загруженности сезона и объяснил, почему команда приехала на DreamLeague Season 11 не в лучшей форме.

О сезоне

«Когда мы смотрели на этот сезон на бумаге, представляли, что летать будем намного меньше. По факту оказалось, что мы всегда почему-то куда-то летим, я не знаю почему. После этого турнира должно полегче стать, небольшая разгрузка у нас будет. А так вообще, в плане пользы… Мы в этом сезоне стараемся играть более разнопланово, чтобы выявить побольше дыр, слабых мест. Мы их выявляем, оказывается, что их много. Есть над чем работать, и мы в процессе. Этот сезон по продуктивности, мне кажется, лучше, чем предыдущий».

О форме команды и выступлении на мэйджоре

«Мы сейчас не в лучшей форме — это не секрет. Все плохо играют. Или не все плохо играют. Не знаю… В общем, не в лучшей форме. Будем стараться. Если бы я знал, что мы хорошо играем и мы хорошо подготовились, я бы сказал: „Ребята, готовьтесь, мы молодцы, мы постараемся и у всех выиграем“. А сейчас я ни в чём не уверен, потому что у нас есть проблемы».

Virtus.pro победила в стартовом матче против Forward Gaming на DreamLeague Season 11. За выход в верхнюю сетку плей-офф команда сразится с Mineski. Матч состоится 15 марта в 15:30 мск.

ArsZeeqq: со скрипом прошли Forward Gaming, хотя должно было быть полегче