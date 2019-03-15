В Новой Зеландии устроили стрельбу. Преступник просил подписаться на PewDiePie

В новозеландском городе Крайстчерче устроили массовую стрельбу. Группа неизвестных организовала нападение на две мечети: Аль-Нур и Линвуд Масджид. Среди подозреваемых трое мужчин и женщина.

В результате нападения 49 человек убиты, ещё несколько десятков ранены. Сейчас в больницах города находятся более 50 пострадавших.

По данным СМИ, одним из нападавших был Брентон Таррант. Перед тем как устроить стрельбу, он опубликовал манифест на 37 страниц под названием «Великое обновление» (The Great Replacement). В нем Таррант охарактеризовал себя как «экофашиста».

В тексте также говорилось о влиянии видеоигр на формирование взглядов. Он утверждал, что Spyro the Dragon 3 научила его этнонационализму, а Fortnite — быть убийцей и танцевать Floss. Однако в завершении ответа Таррант опроверг это.

Перед началом атаки 28-летний австралиец запустил лайв-трансляцию в «Фейсбуке» и «Инстаграме», где попросил зрителей подписаться на PewDiePie (Феликса Чембера). Сейчас соцсети активно удаляют копии ролика. Страницы Тарранта заблокированы.

«Только что узнал о чудовищных новостях из новозеландского Крайстчерча. Меня тошнит от того, что этот человек произнёс моё имя. Моё сердце и мои мысли сейчас вместе с жертвами, семьями и всеми, кто пострадал от этой трагедии», — написал PewDiePie.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Четверо подозреваемых задержаны. Одному из них уже предъявили обвинения в убийстве, его имя не раскрывается. Суд назначен на 16 марта.