Valve начала прием работ для сокровищницы к The International 9

Компания Valve начала прием работ для товаров, приуроченных к чемпионату мира по Dota 2 — The International 9. Основной тематикой турнира станут древние руины, заросшие джунглями.

Создатели наборов для сокровищницы могут уже размещать работы в Мастерской. Для этого необходимо публиковать сеты вместе с тегом Collector’s Cache 2019. Подача заявок закроется 12 мая.

В Valve попросили авторов не ограничивать себя при создании наборов. Они готовы отбирать не только лучшие тематические сеты, но и просто интересные работы. Однако создатели не должны использовать черепа и кровь.

В компании также готовы рассмотреть концепты для одежды и тематических товаров от дизайнеров. Рисунки необходимо размещать в Мастерской с тегом Merchandise.

The International 9 пройдет в Шанхае (Китай). 12 команд получат прямые приглашения, еще 6 участников пройдут региональные квалификации.