Анатан ana Фам: мне нужны перерывы от соревновательной доты. Она наскучивает

Игрок команды OG по Dota 2 Анатан ana Фам пообщался с журналистами издания RedBull.com и рассказал о возвращении на сцену. Он заявил, что ему сложно играть в доту длительное время.



«Каждый раз, возвращаясь в доту, мне интересно наблюдать, что изменилось и что происходит сейчас. Трудно играть в соревновательную доту в течение длительного периода времени. В течение года это очень утомляет и даже наскучивает. Поэтому нужны перерывы, но мне всегда нравится возвращаться!



Это была комбинация отдыха, повседневных дел и общения с близкими. Начал проявляться интерес к покеру, я много в него играл. Я все еще временами играл в доту, но не очень внимательно следил за профессиональной сценой», — сказал Фам.



Анатан ana Фам играл за OG с июня по ноябрь 2018 года. В составе команды он завоевал титул чемпиона The International 2018. 13 марта организация объявила о его возвращении в основной состав.

Анатан ana Фам вернулся к выступлениям за основной состав OG