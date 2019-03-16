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Папич начнёт стримить на YouTube

Папич начнёт стримить на YouTube
Киберспорт / Другие игры

Популярный российский стример Виталий Arthas Цаль начнёт стримить на YouTube. Согласно его заявлению в «ВКонтакте», он перейдёт на этот сервис до решения вопросов с Twitch-каналом.

Канал Цаля на Twitch заблокировали 8 марта 2019 года. На следующий день он выпустил видеоролик, где сказал, что его заблокировали за разжигание ненависти по отношению к человеку или группе лиц. Виталий опровергает этот факт и заявил, что его заблокировали за высказывание своей точки зрения.

После этого он сказал, что провёл ряд переговоров с другими платформами. Достиг ли он каких-то соглашений, пока неизвестно.

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