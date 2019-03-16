Папич начнёт стримить на YouTube

Популярный российский стример Виталий Arthas Цаль начнёт стримить на YouTube. Согласно его заявлению в «ВКонтакте», он перейдёт на этот сервис до решения вопросов с Twitch-каналом.



Канал Цаля на Twitch заблокировали 8 марта 2019 года. На следующий день он выпустил видеоролик, где сказал, что его заблокировали за разжигание ненависти по отношению к человеку или группе лиц. Виталий опровергает этот факт и заявил, что его заблокировали за высказывание своей точки зрения.



После этого он сказал, что провёл ряд переговоров с другими платформами. Достиг ли он каких-то соглашений, пока неизвестно.