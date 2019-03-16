EHOME покинула DreamLeague Season 11

Infamous обыграла EHOME в первом раунде лузеров турнира DreamLeague Season 11 по Dota 2. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Перуанский коллектив прошёл во второй раунд нижней сетки. Киберспортсмены сыграют на вылет с проигравшим из пары Team Secret против Vici Gaming. Встреча пройдёт 18 марта, начало — в 18:30 мск.



EHOME вылетела из чемпионата. Игроки заняли 13—18-е место и заработали $ 10 тыс. Также состав получил 75 баллов Dota Pro Circuit.



DreamLeague Season 11 завершится 24 марта 2019 года. Победитель получит главный приз в размере $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов DPC.