Микс Kaban прекратил существование. Nine и oliver продолжат играть вместе

Европейский микс Kaban, выступавший на турнирах по Dota 2, распался. Об этом рассказали Оливер oliver Лепко и Александр DkPhobos Кучеря.
Несмотря на то, что состав прекратил существование, словацкий киберспортсмен продолжит играть вместе с Леоном Nine Кирилиным. Пара объявила о поиске игроков или команды.
Kaban сформировался в январе 2019 года. Состав участвовал в отборочных этапах на DreamLeague Season 11 и StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Команда не прошла квалификации ни на один из турниров.
Cостав Kaban:
- Оливер oliver Лепко;
- Леон Nine Кирилин;
- Александр DkPhobos Кучеря;
- Мальте Biver Винтер;
- Троелс syndereN Нильсен.