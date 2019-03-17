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Микс Kaban прекратил существование. Nine и oliver продолжат играть вместе

Микс Kaban прекратил существование. Nine и oliver продолжат играть вместе
Киберспорт / Dota 2

Европейский микс Kaban, выступавший на турнирах по Dota 2, распался. Об этом рассказали Оливер oliver Лепко и Александр DkPhobos Кучеря.

Несмотря на то, что состав прекратил существование, словацкий киберспортсмен продолжит играть вместе с Леоном Nine Кирилиным. Пара объявила о поиске игроков или команды.

Kaban сформировался в январе 2019 года. Состав участвовал в отборочных этапах на DreamLeague Season 11 и StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Команда не прошла квалификации ни на один из турниров.

Cостав Kaban:

  • Оливер oliver Лепко;
  • Леон Nine Кирилин;
  • Александр DkPhobos Кучеря;
  • Мальте Biver Винтер;
  • Троелс syndereN Нильсен.
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