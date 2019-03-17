Olsior: турнирам игроки порой нужны больше, чем игрокам турниры

Комментатор Maincast Михаил Olsior Зверев в интервью Cybersport рассказал, в чем разница между подходом компаний-разработчиков и отношением игроков в League of Legends и Dota 2.

«Знаешь, в «Доте» есть мифы, что в LoL банят за неправильные сборки и так далее. Почему так происходит? Потому что все турниры от Riot. Riot может сказать игроку: «Иди и дай интервью. Это твоя обязанность».



Почему в Dota 2 все иначе? Потому что игрок скажет: «Не пойду», — ему пригрозят дисквалификацией, а он ответит: «Давайте, мне все равно. Что вы мне еще сделаете? Оштрафуете на призовые? Хорошо». Для них это просто по-другому работает.



Тут игрок может быстро получить очень много денег, и тогда у него пропадает финансовая мотивация. Они не боятся, что их забанят, потому что, реалистично говоря, турнирам игроки порой нужны больше, чем игрокам турниры. Потому что турниров больше, чем команд, которые готовы на них ехать. Последний пример с MDL Macau 2019 и ESL One Katowice 2019 тому подтверждение. А раньше, как я понял, было еще хуже — в месяц могло быть пять-шесть разных турниров, и тебе приходилось выбирать.



В итоге все договоренности здесь — они как будто бы джентльменские. «Парни, отработайте медийку» — «Ладно, а вы тогда сделайте не дерьмовый турнир». Если ты сделаешь плохой турнир, команды на него приедут, поплюются и уедут. Призовые получат — самое главное — и всё. <...> На турнирах от Valve таких проблем, как я понял, меньше. Но сама Valve не любит что-то делать самостоятельно, она больше делегирует другим ТО. Потому и такая ситуация.



С другой стороны, в LoL нет такой свободы, таких личностей. Посмотри на Рамзеса, посмотри на Солыча и посмотри на Денди — это три совершенно разных личности. На Ноутейла, на… Себа! Вот, Себ — очень позитивная личность. Есть абсолютно разные личности, которые не боятся говорить. Они знают, что им ничего за это не будет, и это круто. Но то, что они ничего не боятся, — это значит, что они не боятся отказаться и от каких-то активностей, которые на самом деле очень важны — это понимают все взрослые люди в индустрии. А командам нужно только играть и выигрывать призовые. Хотя это тоже по-своему правильно», — заключил Зверев.

Компания Valve проводит один турнир в сезоне — The International. На чемпионаты серии DPC разработчики выделяют деньги на призовые фонды. В свободное время создатели Dota 2 поощряют проведение сторонних соревнований. Riot Games контролирует и организовывает региональные лиги и турниры самостоятельно.