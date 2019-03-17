9pasha: у Na`Vi есть потенциал, что у них за проблемы, я не знаю

Оффлэйнер Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов в интервью командному YouTube-каналу оценил форму Team Secret и объяснил, почему от Natus Vincere он ожидал большего на DreamLeague Season 11.

О Team Secret



«Это, мне кажется, самая нестандартная команда, которую я знаю. Их временами хаотичный стиль игры очень сложно проконтролировать, но очень часто он дает свои плоды. Передвижения их оффлэйнера и мидера в ранних этапах игры очень часто могут влиять: со стороны можно сказать, что эти передвижения бывают немножко нелогичными и неоправданными, но это все складывается в картину, у них все получается, и они молодцы. Сейчас Secret – это особенная команда с нестандартным пулом героев. Очень хорошо ребята играют».



О Natus Vincere



«Два удивления для меня – Liquid и Na`Vi. Я думал, что Na`Vi сыграют лучше, честно говоря. Я был в этом уверен, я бы сказал даже. Бывают команды с голыми исполнителями без какой-либо идеи, а у Na`Vi в каком-то плане есть и то, и то. На бумаге такие команды должны выходить выше, потому что я вижу, что у Na`Vi все-таки есть потенциал. Что у них за проблемы, с чем они связаны – я не знаю. Они должны собраться, у них должно всё получаться. Вроде бы, команда хорошая, и тренер – я с ним в одной команде играл».

Natus Vincere и Team Liquid заняли 13-16-е место на DreamLeague Season 11. Обе команды уступили своим оппонентам в первом раунде нижней сетки.

Team Liquid заняла 13-16-ю строчку на DreamLeague Season 11